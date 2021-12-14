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Экс-глава СБУ посоветовал Зеленскому не мечтать о танках на Красной площади

Генерал СБУ порекомендовал Зеленскому не мечтать о танках на Красной площади
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Бывший глава Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-майор Василий Вовк в понедельник, 13 декабря, в эфире телеканала «Наш», заявил: президенту страны Владимиру Зеленскому стоить забыть о мечтах про украинские танки на Красной площади в Москве.

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По его словам, являясь патриотом Украины он прекрасно осознает, где кроется опасность.

«Я не признаю этих супер-патриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: «На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала». А руководство говорит: «Мы на танках пройдемся по Красной площади», — отметил Вовк.

По мнению бывшего главы СБУ, в сложившихся условиях президент России Владимир Путин вряд ли встретится с украинским лидером.

«Очевидно, что в эту каденцию президентскую господина Зеленского Путин с ним встречаться в «нормандском формате» не будет. Об этом уже однозначно заявлено, и он, в отличие от нашей стороны, свое слово сдерживает», — заметил генерал.

7 декабря в режиме видеоконференции прошли переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Позже в Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер. Уточнялось, что лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

Кроме того, Джо Байден акцентировал на якобы угрожающем характере передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

В свою очередь Владимир Путин подчеркнул: не нужно перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей РФ.

9 декабря состоялась беседа Байдена с Зеленским. Глава Белого дома пообещал украинскому президенту, что США введут жесткие санкции против России в случае агрессии с ее стороны. Лидеры стран также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и затронули ход внутренних реформ на Украине.

В этот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Джо Байден не заключал никаких соглашений и не делал никаких уступок по ситуации с Украиной в разговоре с Владимиром Путиным.

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