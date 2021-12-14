Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте

Совет Государственной снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов о вакцинации против коронавируса на транспорте. Об этом 13 декабря заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Сегодня на заседании Совета Думы комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект № 17358-8 о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта», — написал он в Telegram.

По словам спикера, все единогласно поддержали предложение, уточняет «Газета.Ru».

Он также напомнил о словах президента России Владимира Путина, который ранее заявлял, что опрометчивые решения, ограничивающие права граждан, недопустимы. По его словам, именно из этого исходил Совет при обсуждении вопроса.

Кроме того, глава профильного комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев рассказал, что комитет рекомендовал снять с повестки законопроект о QR-кодах на транспорте. По его словам, нужно проследить, чтобы «система не давала сбоя», а граждане не испытывали неудобств, к примеру при покупке билета.

Как, в свою очередь, отметил вице-спикер ГД Петр Толстой, законопроект о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах нельзя принимать в спешке, поэтому работа над ним продолжается. По его словам, «вопросов по-прежнему много».

В тот же день первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что нижняя палата парламента рассмотрит законопроект о QR-кодах в общественных местах 16 декабря. Закон о QR-кодах предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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