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Психологи США раскрыли причины женской алкозависимости

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Женщине достаточно одного фактора стресса, что станет мотивацией для чрезмерного потребления алкоголя. К таким выводам пришли американские ученые из Университета штата Аризона.

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Авторы исследования провели эксперимент, в рамках которого его участники — 105 женщин и столько же мужчин — потребляли алкоголь в симуляторе бара в условиях стресса и его отсутствия. Наблюдения показали: единичный фактор нервного состояния заставлял потреблять большое количество алкоголя, и особенно проявлялась подобная тенденция среди женской группы испытуемых.

«Некоторые люди могут планировать выпить один или два бокала и на этом завершить, но не все из них могут удержаться в самостоятельно установленных рамках. Эта потеря контроля над количеством выпитого является одним из ранних индикаторов проблем с алкоголем, и роль стресса в этом изучена относительно мало», — говорится в работе американских специалистов Psychology of Addictive Behaviors.

Тем не менее ученые отметили, что склонность к увеличению доз спиртного в стрессовом состоянии наблюдается и у мужчин. Однако и тут специалисты выявили, что конкретно мужской категории участников свойственно потреблять алкоголь в увеличенных дозах в состоянии стресса при том условии, что они заранее выпили спиртного. В то время как на женщин описанные факторы не влияют.

Ранее, 10 декабря, диетолог-нутрициолог Ирина Караева рассказала: ежедневное потребление пивных напитков может нарушить функционирование мозга. По ее словам, мозговые клетки начинают массово гибнуть из-за кислородного голодания.

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