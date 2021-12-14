Захарова выразила соболезнования европейской дипломатии

Положение дел европейской дипломатии весьма плачевно. В этой связи официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова выразила соболезнования, чем она поделилась в понедельник, 13 декабря.

Таким образом Захарова прокомментировала оценку главы европейской дипломатии Жозепа Борреля итогов миграционного кризиса. По словам политика, остановка потока мигрантов стала «главным успехом» дипломатов ЕС в 2021 году.

«Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МИД РФ.

Ранее этим же днем, 13 декабря, Боррель выразил уверенность: усилия европейского объединения «смогли остановить» миграционный кризис и продемонстрировать единство стран — членов ЕС в рамках достижения намеченных результатов. Кроме того, европейский дипломат указал, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко не получилось добиться «своей цели».

Тем же днем белорусский лидер заявил, что Минск смог убедить несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока вернуться к себе на родину. В том случае, если по каким-то причинам беженцы не пойдут в Евросоюз и захотят остаться в Белоруссии, руководство страны будет действовать строго в соответствии с законом.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали власти Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии.

В ответ Захарова 4 декабря заявила, что новые санкции против республики являются нелегитимными и носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь белорусов.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.