В Госдуме объяснили невозможность резкого увеличения пенсий россиянам

Заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член парламентского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев в понедельник, 13 декабря, заявил: резкое увеличение размера пенсий в России может вызвать рост инфляции и страна рискует оказаться в таком же «капкане», что и в 1990-е годы.

По его мнению, рост пенсий должен опираться на реальные финансовые возможности государства.

«Коллеги иногда предлагают раздать огромные деньги, но надо понимать: когда эта огромная сумма будет разово вброшена в экономику, это приведет к росту инфляции», — приводит слова Исаева Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее в этот день в Министерстве труда и социальной защиты России сообщили, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина будут подготовлены новые предложения по индексации пенсий в 2022 году. В ведомстве добавили, что в 2018 году был принят закон о ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции, согласно которому к 2024 году средний размер пенсий превысит 20 тыс. рублей.

18 ноября Путин заявил, что темпы индексации пенсий в 2022 году вновь будут выше инфляции. Он добавил, что предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются в правительстве.

22 сентября министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%. Кроме того, министр заявил, что в 2022 году на поддержку материнства и детства в бюджетах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусмотрено более 900 млрд рублей.