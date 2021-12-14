Число госпитализированных детей из школы-интерната в Тыве выросло до 74

Число госпитализированных в городе Кызыл воспитанников школы-интерната увеличилось до 74 человек. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Тыва.

По информации ведомства, предварительный диагноз детей — пищевое отравление.

«Состояние у детей удовлетворительное. На территории школы-интерната вводятся ограничительные мероприятия (карантин)», — говорится в сообщении.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что более 20 детей школы-интерната в Тыве были отправлены в инфекционную больницу с признаками ОРВИ. Врачи провели осмотр пострадавших.