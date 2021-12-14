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Страны Запада разочаровало вето России на резолюцию по климату в СБ ООН

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Страны Запада в Совбезе ООН в понедельник, 13 декабря, выразили разочарование решением России наложить вето на проект резолюции Ирландии и Нигера по климату и безопасности. Трансляция велась на сайте организации.

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Против проекта также выступила Индия, а Китай при голосовании воздержался.

Постпред Ирландии при ООН Джеральдин Берн Нейсон на заседании СБ ООН обратила внимание на то, что принятие резолюции могло бы быть первым шагом, позволяющим Совету и Секретариату ООН четче понимать последствия связанных с климатом рисков для безопасности.

«Вместо этого мы упустили возможность действия и отвернулись от реалий мира, в котором мы живем. Позиция Ирландии ясна: вето является анахронизмом. Мы сожалеем в связи с применением вето при любых обстоятельствах. И мы очень сожалеем, что оно было применено сегодня», — заявила она, добавив, что Ирландия будет продвигать «мощный подход к теме климата и безопасности в повестке Совбеза».

По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, наложив вето на эту резолюцию, Россия не позволила предпринять «необходимый шаг по борьбе с последствиями изменения климата».

Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд также сообщила о сожалении, испытываемом Лондоном после голосования.

Резолюцию на голосование в Совбез ООН внесли 12 декабря Ирландия и Нигер. При этом изначально она не была окончательно согласована со всеми членами Совета.

Соавторами проекта резолюции стали 113 государств, однако 80 стран решили не поддержали текст, навязывающий позицию климатических активистов.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в понедельник заявил, что для России проект резолюции СБ ООН по климату и безопасности неприемлем. По его словам, Москва возражает против создания нового направления работы Совета, которое «утверждает генерическую по своему характеру и автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью».

Авторы проекта заявляют, что СБ неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы ООН, региональные организации, а также государства-члены учитывали воздействие неблагоприятных последствий изменения климата на их деятельность, программы и стратегии в странах. Отмечается, что это связано, в частности, с регионом бассейна озера Чад, Сомали, Дарфуре, Южным Суданом, Мали, Демократической Республикой Конго, а также Западной и Центральной Африкой, Кипром и Ираком.

В соответствии с резолюцией Совбез призвал бы специальные политические миссии и миротворческие операции ООН учитывать последствия изменения климата для безопасности в своих оценках и предотвращения конфликтов.

24 ноября президент РФ Владимир Путин отметил достижение целей климатической конференции в Глазго. По его словам, удалось скоординировать усилия международного сообщества в борьбе с изменениями климата и создать хорошую базу для дальнейшего движения в этом направлении.

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