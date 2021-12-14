Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте

Законопроект о QR-кодах на транспорте было предложено снять с повестки по рекомендации профильного комитета ведомства по транспорту. Такими сведениями в понедельник, 13 декабря, поделился глава комитета Евгений Москвичев.

«Сняли с повестки дня рассмотрение законопроекта на совете Думы. Будем предлагать, чтобы 16 декабря законопроект о QR-кодах на транспорте не рассматривался в первом чтении. Продолжим над ним работу», — сказал он журналистам.

Он отметил. что реализация инициативы требует проработки отдельных моментов, в числе которых учет потенциальных неудобств и слежение за тем, чтобы «система не давала сбоя».

Москвичев указал, что конкретных сроков принятия законопроекта не установлено, уточняет «Газета.Ru».

Ранее в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте. По его словам, это стало результатом «диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».

Комментируя законопроект о QR-кодах, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подход российского лидера Владимира Путина о необходимости учета мнения людей и тщательной проработке законопроектов относится и к проекту закона про QR-коды в общественных местах. Представитель Кремля объяснил, что в ходе работы над документом стало ясно, что на настоящей стадии гарантировать негативные последствия для граждан сложно. В итоге было решено снять его с рассмотрения депутатов.

Кроме того, как сообщили «Известиям» в комитете по охране здоровья нижней палаты парламента, до конца недели Госдума может принять в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Ожидается, что все три чтения состоятся до конца текущего года.