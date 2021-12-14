Индекс Мосбиржи впервые с конца июля опустился ниже 3700 пунктов

Индекс Мосбиржи в понедельник, 13 декабря, впервые с июля упал до 3631,77 пункта.

К закрытию биржи, по данным на 17:40 мск, он опустился на 3,35%.

Индекс РТС также снизился на 3,33% и составил 1557,59 пункта. Доллар в понедельник вырос на 0,13% (73,4975 руб.), евро — на 0,17%, до 82,9300 рублей.

Ранее, 6 декабря, Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам» рассказал «Известиям», что на мировых фондовых рынках сохраняется заметная нервозность: они начали новую неделю без единой динамики после достаточно слабой прошлой недели.

По его словам, давление на настроения инвесторов оказывают ожидания более быстрой, чем предполагалось ранее, нормализации монетарной политики в США. Вышедшие 3 декабря «неоднозначные данные» по американскому рынку труда вряд ли существенно повлияют на планы американского Федрезерва, отметил аналитик.

Он добавил, что остается «значительная неопределенность» в отношении нового штамма коронавируса «Омикрон», продолжающего «завоевывать мир».