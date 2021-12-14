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Экс посол РФ в США рассказал об основах гарантий НАТО по безопасности

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В договоренностях о гарантиях российской безопасности со стороны НАТО должен лежать принцип, согласно которому одни страны не могут укреплять свою безопасность за счет других. Об этом «Известиям» заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк.

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«Принципиальные вещи, заложенные в предложениях 2009 года, были и остаются актуальными и по сей день. То, на чем делается акцент ныне в беседах о гарантиях нашей безопасности, носит более конкретный характер, но одно другого не исключает. Я сейчас не вовлечен в подготовку этих документов, а гадать, в каком виде они будут предложены нашим партнерам, думаю, дело неблагодарное. Но то, что в той или иной форме этот принцип должен быть заложен в договоренности, если они будут достигнуты, у меня сомнения не вызывает», — сказал сенатор.

Включить принцип «неделимой безопасности» в международное право Россия предлагала в 2008 году. Тогда президент РФ Дмитрий Медведев выступил с идеей прописать это в Договоре о европейской безопасности (его проект был опубликован на сайте Кремля в 2009-м).

«Речь идет о юридическом обязательстве, в соответствии с которым ни одно государство и ни одна международная организация в Евро-Атлантике не могут укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран и организаций», — говорится в документе, который Кремль направил главам государств и международных организаций в регионе — НАТО, ЕС, ОДКБ, СНГ и ОБСЕ. Однако тогда отклика эта идея не получила.

Как сообщил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, свои предложения по гарантиям безопасности Москва передаст Вашингтону по дипканалам до конца недели. Содержание этих идей пока неизвестно — ясно лишь, что в их основе лежит многолетнее требование России к НАТО прекратить расширение на восток — в том числе и за счет Украины. В очередной раз с ним выступил в начале декабря президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что Москве нужны именно правовые гарантии нерасширения альянса.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Когда мы неделимы: какими будут предложения РФ по нерасширению НАТО»

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