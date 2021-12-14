Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 декабря

Облачность, гололедица, небольшой снег и до -1 градуса — такая погода ожидает жителей столицы во вторник, 14 декабря. Соответствующие данные были опубликованы на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от -1 до -3 градусов, ночью ожидается похолодание — до 6 градусов мороза.

В Московской области синоптики прогнозируют от -5 до 0 градусов в дневное время суток, и до -9 градусов ниже нулевой отметки — в ночное.

Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Накануне, 13 декабря, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец поделился предварительными погодными прогнозами в Москве, которые ожидаются на Новый год: по его словам, температурные показатели в этот период в столице опустятся ниже нормы. Таким образом, в европейскую часть страны может прийти морозный Новый год.