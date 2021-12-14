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На Украине сочли неэффективным отключение РФ от системы платежей SWIFT

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Украинский экономист Александр Хмелевский считает, что угрозы США отключить Россию от международной межбанковской системы платежей SWIFT из-за якобы готовящегося «вторжения» РФ на Украину бессмысленны и не имеют реальной силы. Об этом в понедельник, 13 декабря, он сообщил изданию «Факты».

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Эксперт напомнил, что исключение кого-либо из участников системы невозможно по желанию одной стороны соглашения. После совместного решения стран Евросоюза только само банковское объединение может пойти на такой шаг.

По его словам, банковские организации не заинтересованы в отключении РФ, потому что российские банки платят немалые членские взносы. Также обмен данными между финансовыми учреждениями можно построить и без работы в SWIFT.

«Например, для этого может использоваться интернет-банкинг, который в последние годы стал довольно популярным. То есть в случае отключения российских банков от SWIFT они очень быстро перейдут на другие каналы связи и будут продолжать осуществлять международные платежи. При этом для зачисления средств на свой корреспондентский счет они могут использовать SWIFT-код своего банка-корреспондента», — пояснил экономист.

Кроме того, подчеркнул эксперт, угрозы отключить Россию от SWIFT могут навредить ее имиджу, но не экономике в целом. Так, российские банки, зарегистрированные за рубежом, даже в случае отключения страны от системы смогут в ней работать.

По мнению Хмелевского, более существенно повлиял бы на Россию запрет банков из США и Европы открывать и вести корреспондентские счета российских банков, а еще счета предприятий, имеющих собственников из России, и российских граждан.

Ранее, 9 декабря, бывший заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский заявил, что по России следует нанести «предупредительный удар» в виде отключения страны от системы SWIFT. Также он предложил принять определенные экономические меры, например «задержать платежи за газ и нефть».

В тот же день председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков отметил в интервью «Известиям», что реализация предложения Бжезинского на несколько дней отключить Россию от SWIFT крайне маловероятна, поскольку это причинит непоправимый ущерб репутации и надежности международной системы платежей. По его словам, отключение России от такой системы приведет к тому, что ее «крупнейшие международные участники» начнут разрабатывать и реализовывать у себя «иные резервные системы проведения платежей и уходить от SWIFT».

6 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники также сообщал, что США изучают возможность введения санкций против российского госдолга и исключения страны из системы SWIFT в рамках мер для сдерживания от «вторжения» на Украину.

8 декабря президент РФ Владимир Путин назвал провокационным вопрос о «нападении» на Украину. Он отметил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но у нее есть право защищать свою безопасность.

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