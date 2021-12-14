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Минтруд РФ подготовило предложения по регулированию зарплат шахтеров

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Минтруд России подготовило предложения по регулированию зарплат шахтеров. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в понедельник, 13 декабря.

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«Ряд поручений, данных ранее, пока не исполнены. Это вопросы по совершенствованию системы оплаты труда, строгому соблюдению обеспечения норматива «70 на 30» в фонде оплаты труда, чтобы не создавать стимулов для пренебрежения вопросами безопасности. Я напомню, что президентом уже было дано такое поручение. Минтрудом были подготовлены предложения по изменению отраслевого тарифного соглашения», — сказал Новак в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Энергетика», сообщение об этом опубликовали на сайте правительства России.

7 декабря глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что ведомство по поручению президента России подготовило предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Он рассказал, что в рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, однако инфляция по итогам 2021 года будет более высокой.

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