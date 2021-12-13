Глава крупнейшей в России сети кинотеатров раскритиковал банк «Траст»

Генеральный директор крупнейшей в России объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин подверг резкой критике государственный банк «Траст», обвинив его в злоупотреблениях, ухудшении инвестиционного климата в России и подрыве доверия к банковской системе. Такое мнение он высказал в интервью «Новой Газете», опубликованном в понедельник, 13 декабря.

Гендиректор «Синема парк» и «Формулы кино» напомнил, что изначально «Траст» не был кредитором киносети, она являлась клиентом банка «ФК Открытие». Однако в 2018 году было решено создать банк непрофильных активов на базе «Траста». К нему был присоединен в том числе и «Банк Открытие Специальный», ранее выделенный из банка «ФК Открытие» в рамках реорганизации.

«На его балансе были аккумулированы так называемые «непрофильные», проблемные активы Банка «ФК Открытие»… Нам до сих пор непонятно и неизвестно, кто и на основании каких критериев принял решение отнести активы «Синема парк», который регулярно платил, к активам на 2 трлн рублей, которые были определены как непрофильные, и почему вдруг в один момент ранее качественные активы стали проблемными», — отметил он.

По его словам, первые проблемы у киносетей начались в 2020 году, чему предшествовало начало пандемии и локдаун, когда была остановлена деятельность значительного количества предприятий различных отраслей экономики, включая кинотеатры. При этом в тот момент на государственном уровне киносети были включены в правительственный перечень предприятий, наиболее пострадавших от пандемии, действовал мораторий на банкротство.

Конфликт между сетью кинотеатров и банком «Траст», который является ее кредитором, перешел в активную фазу в 2021 году. По словам Васясина, всё началось с того, что кредитная организация сначала безакцептно списала со счетов заемщика выручку за новогодние праздники, а затем потребовала досрочного погашения всех кредитов.

«Такое беспрецедентное давление, подчеркну, оказывается на компанию из пострадавшей отрасли экономики, на необходимость поддержки которых неоднократно указывали Президент, Правительство и, что самое интересное, Банк России, который является главным акционером «Траста», — подчеркнул Васясин.

Оказавшись в таком сложном положении, компания предприняла комплекс мер для защиты своих интересов.

«Мы со своей стороны обращались в правительство России и по поручению председателя правительства Российской Федерации наш вопрос изучало Министерство финансов Российской Федерации», — рассказал он.

После этого Минфин затребовал у «Синема Парка» документы, относящиеся к взаимодействию с банком, изучил их, по результатам была назначена совместная встреча с участием представителей киносетей и «Траста». Тогда Минфином был предложен оптимальный вариант реструктуризации, причем план составлялся с учетом реального финансового состояния и показателей «Траста» и удовлетворял интересам всех сторон кредитного договора. Сеть кинотеатров этот проект поддержала, но «Траст» его принципиально отверг.

«Банк предъявил требование о досрочном погашении всей суммы кредита, который должен был быть выплачен в конце 2022 года. Позже Арбитражный суд Москвы назовет это требование и отказ Траста от реструктуризации кредита «злоупотреблением правом». Минфин был проинформирован о решении «Траста», но влияния на ситуацию не имел – «Траст» принадлежит и подконтролен только Центробанку. При этом топ-менеджмент «Траста» в принципе не был готов слушать какие-либо аргументы и вести конструктивные переговоры по поводу реструктуризации задолженности в связи с последствиями пандемии» — объяснил Васясин.

В итоге в киносети приняли решение обратиться в суд с исками о пересмотре условий кредитных договоров с учетом последствий пандемии и вводимых ограничений.

«В результате этим летом суд первой инстанции удовлетворил наши иски, каждый из которых по своей сути повторял друг друга, но относился к разным кредитным договорам. Не согласившись с позицией указанных судов, «Траст» подал апелляционные жалобы.

По всем из них суды, рассмотрев материалы дел, оставили решения в силе», — подчеркнул топ-менеджер.

Васясин добавил, что «Траст» по своей сути является не банком, а, скорее, «коллекторским агентством, прикрывающееся банковской лицензией». При этом менеджмент компании, по его словам, нацелен на личное обогащение за счет бонусов от взысканий. Еще одна проблема «Траста», по мнению Васясина, заключается «в недоговороспособности руководства, сопровождаемой специфическим инструментарием, с помощью которого он реализует свою политику». Речь идет об отказе от договоренностей по реструктуризации в последний момент и срыве подписания документов, выдвижении все новых требований о залоге, создании помех для работы действующего бизнеса, подведении к продаже активов.

В совокупности, по мнению Васясина, это создает опасный прецедент для российской экономики.

«Работа вне обычного правового поля в совокупности с применяемыми им методами могут привести как потере доверия к банковской системе, так и к необратимым последствиям для предприятий, попадающих в поле зрения «Траста», и, как следствие, для экономики России в целом», — сказал он.

Топ-менеджер обратил внимание, что сеть кинотеатров — не единственный пострадавший от действий банка: на грани банкротства оказались и многие другие компании из разных отраслей, что в итоге приводит к росту социальной напряженности и несет угрозу экономике России.

«Сейчас, в условиях отсутствия у менеджмента «Траста» желания что-либо менять, необходимо, чтобы Наблюдательный совет и основной акционер в лице Банка России поставили такую задачу и последовательно в дальнейшем контролировали ее выполнение», — заключил Васясин.

Примечательно, что киносети, будучи в терминологии «Открытия» и «Траста» проблемным заемщиком, в рамках обслуживания долга выплатили в совокупности за весь период более 4,1 млрд руб. только начисленных процентов.

По мнению Васясина, структура, не соблюдающая требования законодательства и решения властей, не может считаться банком и работать в сфере кредитования. «Мы считаем это нарушением наших прав как потребителя банковских услуг, особенно учитывая, что мы попали в данную организацию невольно, и боремся за то, чтобы указанная процедура была проведена», указали «Известиям» в «Киносетях».