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В Великобритании после заражения «Омикрон»-штаммом COVID-19 умер первый пациент

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Заболевший штаммом коронавируса «Омикрон» скончался в Великобритании. О первой смерти от южноафриканского штамма в понедельник, 13 декабря, сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Он также отметил, что случаи госпитализации по причине обнаружения нового штамма наблюдаются в настоящее время на территории Великобритании.

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«К сожалению, мы наблюдаем случаи госпитализации в результате заражения «Омикрон»-штаммом. Умер по меньшей мере один пациент, инфицированный «Омикрон»-штаммом», — сообщил Джонсон, выступая перед журналистами после посещения центра вакцинации на западе Лондона.

По словам британского министра здравоохранения Саджида Джавида, на «Омикрон» приходится 20% случаев заражения в стране. Конкретно в Лондоне соответствующий показатель оценивается в 44%, уточняет «Газета.Ru».

Ранее в этот день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заболевшие из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» граждане России находятся в удовлетворительном состоянии. Он уточнил, что большинство из них ранее болели COVID-19 или были вакцинированы.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

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