Прямой эфир
Общество
Директор «Ленкома» назвал Сергея Соловьёва уникальным творцом
Мир
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Общество
ВСМ сократит время езды от Москвы до Нижнего Новгорода до двух часов
Общество
Депутат Рашкин после суда уехал домой на метро
Общество
В Туве госпитализировали более 20 детей с признаками ОРВИ
Интернет
Пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в работе мессенджера
Мир
Жители французского Руана выступили за возвращение статуи Наполеона
Общество
Рашкин намерен обжаловать решение суда о мере пресечения
Общество
Отец Цоя выразил соболезнования в связи со смертью режиссера «Ассы» Соловьева
Общество
В Калужской области на месяц отложили введение QR-кодов

Дети-сироты в Новосибирской области получили ключи от новых квартир

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новосибирской области ключи от новых квартир для детей-сирот вручили семи жителям Новосибирского района. Всего в этом году благодаря региональным мерам поддержки около 700 граждан этой категории получат жилье.

Путин призвал обеспечить права детей-сирот

Бюджет на данные цели увеличен на 800 млн рублей в сравнении с 2020 годом и составил 1,3 млрд рублей, передает vn.ru. Среди нововведений 2021-го – включение в программу регионального министерства строительства в части осуществления контроля за возведением жилых помещений для предоставления лицам из числа детей-сирот, а также приобретение в собственность жилья за счет средств социального сертификата. В настоящее время в Новосибирской области фактическому обеспечению квартирами подлежат 2500 человек.

Ранее в Баймакском районе Башкирии детям-сиротам выдали жилье в ненадлежащем состоянии. Они опубликовали обращение в социальных сетях. По информации СКР по республике, организована проверка по данному факту. Следователи в ближайшее время начнут опрашивать заявителей, сотрудников и руководство районной администрации. Также правоохранителям необходимо изучить документацию и провести осмотр некачественного жилья.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021