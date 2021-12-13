Дети-сироты в Новосибирской области получили ключи от новых квартир

В Новосибирской области ключи от новых квартир для детей-сирот вручили семи жителям Новосибирского района. Всего в этом году благодаря региональным мерам поддержки около 700 граждан этой категории получат жилье.

Бюджет на данные цели увеличен на 800 млн рублей в сравнении с 2020 годом и составил 1,3 млрд рублей, передает vn.ru. Среди нововведений 2021-го – включение в программу регионального министерства строительства в части осуществления контроля за возведением жилых помещений для предоставления лицам из числа детей-сирот, а также приобретение в собственность жилья за счет средств социального сертификата. В настоящее время в Новосибирской области фактическому обеспечению квартирами подлежат 2500 человек.

Ранее в Баймакском районе Башкирии детям-сиротам выдали жилье в ненадлежащем состоянии. Они опубликовали обращение в социальных сетях. По информации СКР по республике, организована проверка по данному факту. Следователи в ближайшее время начнут опрашивать заявителей, сотрудников и руководство районной администрации. Также правоохранителям необходимо изучить документацию и провести осмотр некачественного жилья.