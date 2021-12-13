Новогодний ледовый городок начали строить в Ухте

В Ухте (Республика Коми) приступили к строительству праздничного ледового городка. На днях на Комсомольскую площадь завезли стройматериалы.

Команда, уже не первый год работающая в Ухте, приступила к процессу еще 6 декабря — рабочие готовили и нарезали лед на карьере, чтобы транспортировать потом его на место, передает ИА «Комиинформ». В субботу, 11 декабря, ледовые блоки доставили. Строительство новогоднего городка стартовало, но для резных фигур лед пока не привезли, он еще должен нарасти.

Напомним, в Коми утвердили тарифы на вырубку елей к Новому году. В этом году стоимость немного увеличилась. Дерево высотой до 1 м можно будет приобрести за 40,23 рубля, в то время как в прошлом году цена составляла 38,69 рубля. Стоимость зеленой красавицы высотой до 2 м выросла с 58,04 рубля до 60,35 рубля. Трехметровая ель обойдется в 80,46 рубля, а четырехметровая — в 100,58 рубля.