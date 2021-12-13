Автомобильный рейд «Танковый прорыв» провели в Тверской области

В Тверской области состоялся автомобильный рейд «Танковый прорыв», посвященный 80-й годовщине освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Он начался с торжественного митинга у обелиска Победы в Твери.

Всего в мероприятии принимало участие 50 автомобилей из разных городов страны. Участники в течение двух дней двигались по маршруту Тверь–Старица–Тверь, останавливаясь около памятников солдатам Великой Отечественной войны, мемориалов и братских захоронений. Рейд затронул памятные места Торжокского района, Старицкого и Ржева. Об этом пишут «Тверские ведомости».

В ноябре недалеко от города Нелидово Тверской области в лесном массиве на территории бывшей экспериментальной шахты открыли аллею маршалов Великой Отечественной войны. Добровольцы на народных субботниках превращают руины в мемориал Памяти.