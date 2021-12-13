Драматург Шапиро оценил смерть режиссера Соловьева

Советский драматург Адольф Шапиро в беседе с «Известиями» поделился воспоминаниями об умершем режиссере фильма «Асса» Сергее Соловьеве. Шапиро 13 декабря не смог сдержать слез, комментируя новость о смерти режиссера.

Он отметил, что Соловьев вызывал у него чувство восхищения, уважения и почитания.

«Большой художник, и человек замечательный. Большая утрата. Я очень люблю его фильмы», — рассказал Шапиро.

О смерти 77-летнего режиссера, сценариста и кинопродюсера стало известно ранее в этот же день.

Российский музыкант и актер Сергей Бугаев в беседе с «Известиями» назвал огромной утратой смерть Соловьева. Он отметил, что у Соловьева было стремление к свободе творчества, что их и сблизило.

Смерть Соловьева также прокомментировал режиссер Алексей Герман-младший. Соловьев обладал невероятной энергий и был другом родителей Германа-младшего, добавил сам режиссер.

Соловьев родился 25 августа 1944 года в Карелии. Дебютировал в качестве кинорежиссера на студии «Мосфильм». Является создателем фильмов «Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой». Трилогия «Асса», снятая кинорежиссером, стала символом для рок-движения в период перестройки в Советском Союзе.

Кинорежиссер являлся лауреатом Государственной премии СССР. В 1981 и 1987 годах вошел в состав жюри Венецианского кинофестиваля. В 1993 году кинорежиссер получил звание народного артиста России.

В связи с кончиной Соловьева канал РЕН ТВ изменит сетку вещания. В 23:30 в эфире телеканала будет показан фильм «Асса», снятый кинорежиссером.