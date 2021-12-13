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Около сотни ледовых площадок зальют в Ульяновске

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В Ульяновске приступили к заливке ледовых площадок. По информации управления физической культуры и спорта, пять катков полностью залиты и готовы принять посетителей.

«На сегодняшний день заливка хоккейных кортов завершена на улице Промышленной, 85, Рябикова, 77, Самарской, 17, а также на проспекте Героя России Аверьянова, 7 и Заводской, 23. Стоит отметить, что заливка катка — процесс длительный. Для качественного покрытия необходимо наличие снеговой подушки и минусовой температуры от –5 до –15 градусов», — отметил руководитель ведомства Николай Скобелин.

Всего в Ульяновске планируется залить 99 ледовых площадок, в том числе и в парках. Главная ледовая арена будет работать на Соборной площади, передает ulpravda.ru.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили концепцию создания Центра борьбы. «В 2022 году мы продолжим реализовывать приоритетные направления федерального проекта «Спорт — норма жизни». Возведение Центра борьбы позволит создать спортивный объект для жителей нового микрорайона в шаговой доступности», — отметил Алексей Русских. Центр спортивной борьбы планируется возвести в новом жилом микрорайоне Заволжского района Ульяновска. Сейчас ведется проектирование сооружения.

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