Фестиваль в честь Великого стояния на реке Угре пройдет в Калуге

Фестиваль «УграФест», посвященный Великому стоянию на реке Угре, пройдет 19 декабря в Калужском инновационном культурном центре.

В программе есть разнообразные мероприятия для взрослых и детей. Запланирован показ фильма «Суверенное государство Российское», а также спектакля «Гуси-лебеди». Кроме того, гостей фестиваля ждет концерт Ольги Кормухиной и Олега Белова, пишет газета «Весть».

Напомним, «УграФест» проводится в Калуге с 2019 года. Стояние на реке Угре — военные действия в 1480 году между войсками хана Большой Орды Ахмата и войсками великого князя московского Ивана III при поддержке войск вологодского князя Андрея Меньшого, завершившие свержение монголо-татарского ига на Руси.