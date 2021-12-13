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База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

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База США в районе нефтяного месторождения «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает Riaalyoum 13 декабря.

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«Местные источники в провинции Дейр-эз-Зор сообщают, что база американских оккупационных сил в районе нефтяного месторождения «Омар» подверглась ракетному обстрелу, заметен столб дыма»,— говорится в сообщении издания.

Уточняется, что вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии — в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа.

Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на территории страны оккупацией и государственным пиратством в целях неприкрытой кражи нефти.

11 декабря заместитель руководителя центра примирения враждующих сторон Владимир Кулить сообщил, что в результате обстрела террористов близ пункта Кафер-Мус в Сирии ранены четверо сирийских военнослужащих.

По его словам, всего за ноябрь было зафиксировано 258 обстрелов со стороны террористов по правительственным силам с территории идлибской зоны деэскалации. Минометный обстрел боевиками был произведен 163 раза, из артиллерийских орудий и установок РСЗО — 47 раз. В остальных случаях применялось стрелковое оружие.

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