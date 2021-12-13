Прямой эфир
Общество
Директор «Ленкома» назвал Сергея Соловьева уникальным творцом
Мир
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Общество
ВСМ сократит время езды от Москвы до Нижнего Новгорода до двух часов
Общество
Депутат Рашкин после суда уехал домой на метро
Общество
В Туве госпитализировали более 20 детей с признаками ОРВИ
Интернет
Пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в работе мессенджера
Мир
Жители французского Руана выступили за возвращение статуи Наполеона
Общество
Рашкин намерен обжаловать решение суда о мере пресечения
Общество
Отец Цоя выразил соболезнования в связи со смертью режиссера «Ассы» Соловьева
Общество
В Калужской области на месяц отложили введение QR-кодов

В Туве госпитализировали более 20 детей с признаками ОРВИ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 20 детей в Туве госпитализировали из школы-интерната в инфекционную больницу с признаками ОРВИ. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщается на сайте МЧС региона.

Вирус в квадрате: в 47 субъектах превышен эпидпорог по ОРВИ
Под их видом может маскироваться COVID-19, считают эксперты

«В 23:05 по местному времени 13 декабря в инфекционную больницу Кызыла госпитализированы из ГБОУ РТ республиканской школы-интерната 22 несовершеннолетних с предварительным диагнозом ОРВИ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что медперсонал учреждения проводит осмотр пострадавших.

Ранее, 10 декабря, сообщалось, что заболеваемость ОРВИ среди детей превысила эпидпорог в Псковской области. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость среди совокупного населения за минувшую неделю выросла на 59,73% по сравнению с предыдущей неделей. К медикам обратились свыше 7,3 тыс. человек. Особенно быстро растет заболеваемость среди детей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021