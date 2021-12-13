В Туве госпитализировали более 20 детей с признаками ОРВИ

Более 20 детей в Туве госпитализировали из школы-интерната в инфекционную больницу с признаками ОРВИ. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщается на сайте МЧС региона.

«В 23:05 по местному времени 13 декабря в инфекционную больницу Кызыла госпитализированы из ГБОУ РТ республиканской школы-интерната 22 несовершеннолетних с предварительным диагнозом ОРВИ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что медперсонал учреждения проводит осмотр пострадавших.

Ранее, 10 декабря, сообщалось, что заболеваемость ОРВИ среди детей превысила эпидпорог в Псковской области. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость среди совокупного населения за минувшую неделю выросла на 59,73% по сравнению с предыдущей неделей. К медикам обратились свыше 7,3 тыс. человек. Особенно быстро растет заболеваемость среди детей.