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Депутат Рашкин после суда уехал домой на метро

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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин после заседания суда, где ему было предъявлено обвинение в незаконной охоте, отправился домой на метро. Об этом 13 декабря свидетельствует видео, на котором видно, как депутат заходит на станцию «Красные Ворота».

Ранее в этот день на основании собранных по уголовному делу доказательств Рашкину предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»).

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Также Басманный суд Москвы избрал для депутата меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца, до 13 февраля 2022 года. В период с 23:00 до 07:00 Рашкину запрещено выходить из дома без письменного разрешения следователя, а также посещать охотничьи угодья. Также ему запрещается общаться со свидетелями по делу и другими обвиняемыми, а также использовать средства связи.

Рашкин уже заявил, что намерен обжаловать решение суда. Он хочется добиться разрешения на использование интернета и средств связи, чтобы выполнять свои рабочие обязанности.

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.

25 ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. 2 декабря СК возбудил уголовное дело в отношении Рашкина.

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