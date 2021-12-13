Стадион в Петрозаводске затопило из-за роста уровня воды в реке

Река Лососинка вышла из берегов и затопила часть стадиона «Юность» в Петрозаводске. Уровень воды удалось уменьшить, сообщил директор Единой дежурно-диспетчерской службы города Вадим Измайлов. Участок обследован специалистами.

Местные жители начали обращаться к чиновникам, когда вода залила велодорожку и сектор для метания на стадионе. Появилась угроза подтопления нового футбольного поля, передает ИА «Карелinform». Как отметил глава Петрозаводска Владимир Любарский, специалисты еще ликвидируют ледяной затор для увеличения пропускной способности реки. Эти работы продолжатся и завтра.

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска ранее предупреждала о резком повышении уровня воды в водоемах Карелии. Причина — понижение температуры воздуха и, как следствие, усиление процессов образования шуги и зажоров на порожистых участках рек. По состоянию на 8:00 7 декабря уровень воды в реке Нижний Выг в Беломорске составил 178 см при неблагоприятной отметке в 190 см.