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В Калужской области на месяц отложили введение QR-кодов
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В Калужской области на месяц отложили введение QR-кодов

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В Калужской области перенесут введение QR-кодов с 15 декабря 2021 года на 15 января 2022 года. Об этом сообщил 13 декабря на своей странице в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, это обусловлено необходимостью большего количества времени на вакцинацию от коронавируса, получение сертификатов вакцинации и QR-кодов.

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«Наша принципиальная позиция состояла в том, чтобы дать людям возможность и, главное, время сделать прививку. И я считаю, что в регионе созданы все условия для того, чтобы калужане спокойно, комфортно и удобно прошли вакцинацию», — сказал он.

Также, как сообщают «Калужские губернские ведомости», это решение повлияло и высказывание вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о том, что с 2022 года анализы на антитела станут основанием для получения сертификата переболевшего.

«В связи со всем вышесказанным, мы приняли решение перенести срок введения QR-кодов в Калужской области на месяц, до 15 января. Также я подписал постановление, которое вводит новое ограничение на работу ресторанов и развлекательных заведений в ночное время», — приводит слова главы региона издание.

Кроме того, Шапша добавил, что на сегодняшний день более 543 тыс. жителей Калужской области сделали прививку. И такие темпы вакцинации дают положительный результат — люди стали меньше болеть, следовательно, уменьшилось число госпитализаций.

«Мы сделали уже многое для того, чтобы сформировать коллективный иммунитет, и сейчас тот момент, когда важно не растерять достигнутое. Вакцинация — единственный способ остановить смертельную болезнь», — сказал он.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 55,8%. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, наибольший уровень коллективного иммунитета или достигший уже более 80% — в городе Севастополе, больше 72% — в Чукотском автономном округе, Республиках Карелия и Тыва, в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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