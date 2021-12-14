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Россияне оценили работу газовых компаний на три балла из пяти

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Почти 35% россиян оценили работу газовых компаний лишь на 3,38 балла из пяти, более 10% граждан — только на 1 балл. Это следует из исследования НП «ЖКХ Контроль», с которым ознакомились «Известия».

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С 2013 года для собственников жилья, в котором установлено газовое оборудование, является необходимостью заключение договора на обслуживание этого оборудования со специализированными организациями. Однако наличие договора и соответствующей строчки в платежных документах не всегда означает должное качество и своевременность проверок внутридомового газового оборудования, рассказали общественники.

Когда людям пришлось самостоятельно заключать договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, количество жалоб на работу газовых компаний, которые получает «ЖКХ Контроль» увеличилось, сказал «Известиям» сказал «Известиям» заместитель исполнительного директора организации Андрей Костянов.

По его словам, проблемы, с которыми сталкиваются собственники в результате взаимодействия со специализированными организациями, в основном связаны с невозможностью предъявить к осмотру квартирное оборудование, поскольку газовые компании проводят проверки в рабочее время, когда собственники отсутствуют в своих квартирах.

Кроме того, приходят обращения относительно формальных проверок, без захода в помещения, без специальных устройств для проверки наличия тяги в вентиляционных каналах, добавил он.

Для решения проблемы следует установить четкий порядок уведомления о проверках, выделять специальный день для осмотра в нерабочие дни и/или нерабочее время, установить персональную ответственность проверяющих за ненадлежащее выполнение своих обязательств по проверке и инструктажу, считает Андрей Костянов.

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