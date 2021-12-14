Премия Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (HFPA) «Золотой глобус» — одна из самых престижных в мире, вторая после «Оскара», но при этом и организация, которая ее вручает, и регламент, и состав голосующих регулярно порождают скандалы в СМИ. В этот раз ситуация особенно неприятная, потому что в США нет ни одного телеканала, который согласился бы устроить трансляцию церемонии награждения. А она назначена на 9 января, времени осталось мало. Телевидение бойкотирует премию не за странные номинации, разделяющие «драму» и «комедию» по каким-то невнятным критериям, а за недостаточное многообразие членов Ассоциации в плане гендера и прежде всего расы. В этом году HFPA срочно добавила 20 с лишним членов в свои ряды, стараясь как-то соответствовать времени и конъюнктуре, но от этого ситуация не сильно изменилась. Возможно, награждение придется проводить онлайн, без поддержки ТВ.

Поэтому на оглашении номинантов HFPA решила пойти конем — позвала ведущим чернокожего рэпера Снуп Догга. И случился скандал: мало того, что Снуп Догг заявился на церемонию в темных очках (в 6 утра по местному времени), так он еще и ухитрился переврать все имена и названия, какие только было возможно. Казалось, что он видит их впервые. Он не смог произнести не только имена Дени Вильнева, Марион Котийяр и Кеннета Браны, но даже ухитрился ошибиться с Беном Аффлеком. Но при этом Снуп Догг ни капли не смущался и очки не снял.

Вообще всё происходящее чем дальше, тем сильнее походило на чью-то шутку, провокацию, которую, если бы не без того сложное положение HFPA в информационном поле, можно было бы прочитать как расистскую: дескать, хотели «многообразия», так вот получайте, пришел черный музыкант, который не умеет читать. С другой стороны, теперь о конфузе напишут все СМИ, в том числе таблоиды, для которых «Золотой глобус» далеко не всегда представлял интерес. А о Снуп Догге узнает аудитория, максимально далекая от хип-хопа. Всего за пару часов после оглашения номинантов Сеть наполнилась миллионом мемов, обыгрывающих ошибки рэпера.

Что касается номинаций, то здесь для нас важнее всего включение в число претендентов на звание лучшего фильма на иностранном языке драмеди «Купе номер 6», российско-финской картины Юхо Куосманена с Юрой Борисовым в главной роли, поддержанной Министерством культуры РФ. Соавтор сценария — Любовь Мульменко. Это — наш претендент на «Глобус». И, кстати, на «Оскар», куда фильм выдвинут от Финляндии (от России — «Разжимая кулаки», где Мульменко тоже в соавторах).

В остальном расклад более-менее предсказуемый. Как все уже привыкли, в лидерах по числу номинаций Netflix: у фильма Джейн Кэмпион «Власть пса» семь номинаций (сейчас он лидирует как лучшая картина года во многих рейтингах), правда, то же количество у «Белфаста» Кеннета Браны. В сериалах доминируют «Наследники», 5 номинаций, но у «Игры в кальмара» их три, для корейских сериалов это уже редкость.

От «Вестсайдской истории» ожидали большего числа номинаций — сейчас их четыре. Фильм называют среди фаворитов оскаровской гонки, поэтому, вероятно, он еще компенсирует относительный неуспех на «Глобусе», где, кстати, будет бороться против нетфликсовского «Не смотри вверх», который в России еще никто не видел, но все очень ждут. И нетфликсовского же «Тик-так... БУМ!», который прошел пока не слишком заметно.

Из десяти номинантов в двух главных категориях четыре — это релизы Apple и Netflix. Из пяти актрис за лучшую женскую роль ни одна не играет ни в одном из этих номинантов, а из актеров играют двое: Уилл Смит («Король Ричард») и Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»). Среди лучших анимационных картин оказалась великолепная и страшная «Моя афганская семья», особенно актуальная сегодня история о чешской девушке в Кабуле, которая попыталась стать частью традиционного общества, но это привело к трагедии. Конечно, этот фильм затеряется на фоне американских мультблокбастеров, но его появление среди номинантов заставит обратить на него внимание более широкий круг зрителей. Среди лучших комедийных сериалов — второй сезон «Великой», черной комедии о Екатерине II и ее приключениях в загадочной России. Ярчайший формальный эксперимент «Диснея» «Ванда/Вижн» удостоился только актерских номинаций.

Сейчас есть риск, что выступление Снуп Догга останется самым ярким впечатлением от «Глобуса», если, конечно, Ассоциация не придумает чего-то интересного с церемонией закрытия или если «Купе номер 6» вдруг не получит «Глобус» (конкуренты в номинации слишком сильные, шансов мало). Но даже если так, всё равно есть за кого болеть и кого успеть посмотреть за январские праздники, чтобы быть в курсе, когда начнется награждение (9 января).

Сергей Сычев — кинокритик, обозреватель «Известий», кандидат филологических наук

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