Жители французского Руана выступили за возвращение статуи Наполеона

Жители французского города Руан в ходе голосования выразили мнение о необходимости возвращения статуи императора Наполеона Бонапарта на Ратушную площадь. Об этом 13 декабря сообщил телеканал France-3.

В голосовании приняли участие 4080 человек (из 110 тыс. жителей), 68% из них выразились за установку конной статуи после завершения ее реставрации.

В мэрии Руана отметили, что число проголосовавших стало самым высоким в современной истории города.

С 1865 года конная статуя Наполеона стояла в центре Ратушной площади. 2 июля 2020 года ее сняли с постамента и отправили на реставрацию. Причиной стала трещина на одной из ног лошади.

Надпись на памятнике гласит, что бронза для скульптуры отлита из трофейных пушек, завоеванных в битве при Аустерлице.

В сентябре одна из шляп-треуголок Наполеона Бонапарта стала основным лотом на онлайн-торгах Sotheby's. Эксперты полагали, что ее стоимость не превысит €500–700 тыс. Однако лот был продан за рекордные €1,22 млн. Покупатель раритета остался неизвестным.