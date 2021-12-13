На Кипре 16 декабря начнется вакцинация детей с 5 лет

Вакцинация против COVID-19 детей в возрасте 5–11 лет на Кипре начнется с 16 декабря. Об этом решении, принятом на заседании совета министров, сообщил 13 декабря министр здравоохранения страны Михалис Хадзипанделас, слова которого приводит politis.com.cy.

«Совет министров постановил проводить с 16 декабря вакцинацию против COVID-19 детей в возрасте 5–11 лет во всех районах. Вакцинация будет проводиться в центрах охраны материнства и детства министерства здравоохранения во всех провинциях», — сказал он.

Он отметил, что с 15 декабря сокращается на две недели, до пяти с половиной месяцев вместо шести, срок ревакцинации.

Хадзипанделас добавил, что с 15 декабря также вводится обязательная самоизоляция лиц, у которых выявлен штамм «Омикрон» или любая другая новая мутация коронавируса. Эти люди должны находиться на самоизоляции по месту своего проживания, уточнил он.

Кроме того, министр сообщил, что с 15 января 2022 года отменяется SafePass для тех лиц, которые не получили ревакцинацию — третью дозу вакцины против COVID-19 — через семь месяцев после вакцинации. Те, у которых прошло семь месяцев после введения второй дозы вакцины, для получения Safe Pass должны иметь тест ПЦР, действующий 72 часа, или 48-часовой экспресс-тест.

Также отмечается, что с 15 декабря 2021 года по 31 января 2022 года доступ на общественные мероприятия — свадьбы, крестины, в рестораны в гостиничных комплексах — разрешается только тем, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, при условии, что у них есть отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста. Это касается также посещения закрытых и открытых стадионов, театров, кинотеатров, музыкальных и танцевальных центров, развлекательных центров и заведений общепита.

По словам министра, будут отменяться рождественские мероприятия, организованные частными компаниями в помещении и на открытом воздухе, в случае несоблюдения санитарных требований.

Кроме того, с 15 декабря 2021 года пассажиры по приезде на Кипр должны будут пройти экспресс-тест через 72 часа с даты прибытия. Анализ на антиген будет предоставлен бесплатно в пунктах отбора проб министерства здравоохранения при предъявлении посадочного талона и документа, удостоверяющего личность. Это не коснется тех, кто сделал ревакцинацию и получил третью дозу вакцины, пояснил министр.

3 декабря сообщалось. что усиление антиковидных ограничений коснется детей в Бельгии в возрасте от четырех до шести лет.

Так, для них с 4 декабря будет введен масочный режим в местах, где их ношение уже обязательно.

Кроме того, школьные классы в случае выявления в них двух зараженных человек должны будут закрыться на карантин.

Обучение в средней школе будет проводиться «гибридным методом» — половина занятий должна проводиться дистанционно. При этом экзамены организуются только при полном очном присутствии.