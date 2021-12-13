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Психолог назвал способы борьбы с предновогодним стрессом

Психолог Шибаев рассказал, как бороться с предновогодним стрессом
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Психолог Илья Шибаев рассказал, как бороться с предновогодним стрессом. По его словам, прежде всего следует определиться со своими ожиданиями от праздника.

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«Предварительно спланируйте, что бы вы хотели получить от праздника: что и кому хотите подарить, с кем его провести, в какой атмосфере. При этом не старайтесь вгонять себя в рамки. Вовремя остановитесь: не думайте, что вы ничего не успеваете и что что-то пойдет не по плану», — рассказал психолог «Российской газете» в понедельник, 13 декабря.

Шибаев отметил, что один из способов успокоиться и справиться со стрессом — изложить свои планы на бумаге. Еще, по словам специалиста, можно постараться сделать так, чтобы совпало желаемое и действительное, пишет RT. Между тем лучше не ставить малодостижимых задач, чтобы снова не испытывать раздражение, отмечает сайт aif.ru.

«Если вы остались в одиночестве, то это тоже не повод для стресса, сделайте то, чего ранее не делали. Это будет ваш подарок самому себе, где вы получите новые и незабываемые эмоции, которые будут греть вас на протяжении следующего года», — посоветовал психолог.

Согласно последним исследованиям, только 44% россиян в период подготовки к новогодним праздникам ничего не раздражает. Остальных нервирует поиск подарков, готовка и покупка продуктов, поздравления коллег.

11 декабря опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob показал любимые новогодние традиции россиян. Согласно исследованию, главной новогодней традицией россияне считают встречи с родными и друзьями, на втором месте у граждан находятся украшение елки и создание новогоднего уюта дома.

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