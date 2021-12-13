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Склад резины загорелся на Крымском Валу в Москве

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В Москве на Крымском Валу произошел пожар на складе резины. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.

По данным РЕН ТВ, площадь возгорания составляет 100 кв. м. На месте работают несколько бригад сотрудников МЧС. По словам очевидцев, на месте пожара были слышны взрывы.

Позже в МЧС сообщили о локализации пожара.

Ранее в этот день пожар произошел на складе вещевого рынка во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. К ликвидации возгорания было привлечено 13 единиц техники, а также 62 человека личного состава.

11 декабря произошел пожар на складе лакокрасочных изделий в Ростове-на-Дону. В результате горения произошло частичное обрушение кровли. Погибших и пострадавших нет.

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