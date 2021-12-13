Экологический парк площадью почти 220 га решили создать в Перми

В Мотовилихинском районе Перми планируется учредить новый парк площадью 218 га вблизи микрорайона Архиерейка между рек Большая и Малая Ива. Здесь обнаружены редкие для города экосистемы темнохвойных лесов, а также самая крупная ель в черте городских лесов. Проект решения о создании особо охраняемой природной территории внес на рассмотрение депутатов гордумы глава города Алексей Демкин.

«Рекомендовать администрации города Перми до 01.02.2022 года направить сведения об экологическом парке «Южный лес» в государственный кадастр недвижимости», — сказано в документе, передает ИА «Ура.ру».

В России к 2024 году планируется создать не менее 23 новых природоохранных территорий, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил, что в стране реализуется комплексная стратегия устойчивого развития, в рамках которой уделяется повышенное внимание экологической повестке, защите и восстановлению редких животных и растений. «Только на федеральном уровне это 109 заповедников, 64 национальных парка и 62 заказника», — подчеркнул Путин.