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В Британии умер первый заразившийся штаммом «Омикрон»

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В Британии умер первый человек, заразившийся штаммом коронавируса «Омикрон». О летальном исходе заявил премьер-министр Борис Джонсон. Ранее о случаях смерти от «Омикрона» не сообщалось, передает телеканал «Известия». По данным минздрава Британии, новым штаммом в Лондоне заражены 40% заболевших. Глава ведомства Саджид Джавид уверен, что к концу года «Омикрон» поразит более 1 млн британцев.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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