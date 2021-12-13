В Британии умер первый заразившийся штаммом «Омикрон»

В Британии умер первый человек, заразившийся штаммом коронавируса «Омикрон». О летальном исходе заявил премьер-министр Борис Джонсон. Ранее о случаях смерти от «Омикрона» не сообщалось, передает телеканал «Известия». По данным минздрава Британии, новым штаммом в Лондоне заражены 40% заболевших. Глава ведомства Саджид Джавид уверен, что к концу года «Омикрон» поразит более 1 млн британцев.

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