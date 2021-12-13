Производство продуктов питания выросло на Ставрополье в 2021 году

Производство продуктов питания выросло в Ставропольском крае на 14% в 2021 году. При этом эксперты отмечают снижение производства алкоголя.

По данным регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, с января по октябрь производство продуктов питания составило 87,3 млрд рублей. Об этом сообщает NewsTracker. Производители выпустили 5,2 млн декалитров алкогольных напитков, что ниже уровня 2020 года на 17%.

Отмечается, выросший спрос на игристые вина повлек рост производства на 25%. Выпуск коньяка вырос на 6%, виноградных вин — на 4%, ликеров — на 7%. Сократилось производство водки, винных напитков и фруктовых вин.

Также специалисты отметили небольшое снижение объемов производства мяса крупного рогатого скота, свинины, мяса птицы и изделий из них. Производство кисломолочных продуктов выросло на 30%. На 16% удалось увеличить производство сыров.