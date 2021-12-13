Женщина погибла при пожаре в частном доме под Нижним Тагилом

Тело неизвестной женщины обнаружили при тушении пожара под Нижнем Тагилом (Свердловская область). По факту возгорания проводится проверка.

Пожар произошел в коллективном саду «Дружба» рядом с поселком Горбуново. Огонь охватил площадь около 20 кв. м. Спасатели обнаружили тело женщины. Незадолго до пожара очевидцы видели на участке владелицу дома, по их словам, женщина была в нетрезвом состоянии. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание. По факту возгорания проводится проверка.

В Оренбургской области следователи проводят проверку по факту пожара, в результате которого погибли супруги 56 и 58 лет, а также их 21-летний сын. Дом обогревался с помощью электрической системы отопления.