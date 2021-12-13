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Врач рассказала о мерах профилактики вирусных заболеваний у детей

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Кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказала о мерах профилактики вирусных заболеваний у детей. Об этом 13 декабря сообщается на сайте «Невские новости».

Специалист рекомендовала соблюдать распорядок дня, отметив, что дети должны ложиться спать до 22:00, чтобы организм успел восстановиться после дневных нагрузок и выработать необходимые для иммунитета гормоны.

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«Это активное движение, это хорошая физическая нагрузка. Потому что любой ребенок каждый день, вне зависимости от того, какая погода на улице, должен гулять. Не погода плохая — просто нужно одежду подбирать по сезону», — сказала педиатр.

По мнению Добрецовой, для укрепления здоровья необходимо заниматься физкультурой несколько раз в неделю.

Еще одним важным фактором , влияющим на иммунитет, по мнению врача, является и правильное питание. Особое внимание Добрецова посоветовала обращать на утренний прием пищи.

«Это должен быть плотный завтрак, обязательно с белковой составляющей. Это не обязательно только каша, одной кашей ребенок не наестся», — подчеркнула она.

24 ноября консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала, почему происходит рост заболеваемости COVID-19 среди детей.

По словам специалиста, «Дельта»-штамм коронавируса более заразный, что особенно видно на числе заболевших среди несовершеннолетних. Рост заболеваемости среди детей (а это означает и рост случаев тяжелого течения болезни) провоцирует увеличение числа пациентов с мультисистемным воспалительным синдромом на фоне COVID-19, отметила Серебренникова.

В группу риска входят дети до года и дети с хроническими заболеваниями. Однако предрасположенность к мультисистемному воспалительному синдрому невозможно вычислить.

Серебренникова добавила, что чаще всего переносчиками коронавирусной инфекции являются дети от 10 лет и старше, так как их круг общения значительно шире, чем у малышей.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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