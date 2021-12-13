Врач рассказала о мерах профилактики вирусных заболеваний у детей

Кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказала о мерах профилактики вирусных заболеваний у детей. Об этом 13 декабря сообщается на сайте «Невские новости».

Специалист рекомендовала соблюдать распорядок дня, отметив, что дети должны ложиться спать до 22:00, чтобы организм успел восстановиться после дневных нагрузок и выработать необходимые для иммунитета гормоны.

«Это активное движение, это хорошая физическая нагрузка. Потому что любой ребенок каждый день, вне зависимости от того, какая погода на улице, должен гулять. Не погода плохая — просто нужно одежду подбирать по сезону», — сказала педиатр.

По мнению Добрецовой, для укрепления здоровья необходимо заниматься физкультурой несколько раз в неделю.

Еще одним важным фактором , влияющим на иммунитет, по мнению врача, является и правильное питание. Особое внимание Добрецова посоветовала обращать на утренний прием пищи.

«Это должен быть плотный завтрак, обязательно с белковой составляющей. Это не обязательно только каша, одной кашей ребенок не наестся», — подчеркнула она.

24 ноября консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала, почему происходит рост заболеваемости COVID-19 среди детей.

По словам специалиста, «Дельта»-штамм коронавируса более заразный, что особенно видно на числе заболевших среди несовершеннолетних. Рост заболеваемости среди детей (а это означает и рост случаев тяжелого течения болезни) провоцирует увеличение числа пациентов с мультисистемным воспалительным синдромом на фоне COVID-19, отметила Серебренникова.

В группу риска входят дети до года и дети с хроническими заболеваниями. Однако предрасположенность к мультисистемному воспалительному синдрому невозможно вычислить.

Серебренникова добавила, что чаще всего переносчиками коронавирусной инфекции являются дети от 10 лет и старше, так как их круг общения значительно шире, чем у малышей.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.