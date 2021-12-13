Вирусолог допустил способность штамма «Омикрон» обходить вакцинную защиту

Вероятно, штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» обладает способностью обходить существующую вакцинную защиту. Об этом ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев заявил в понедельник, 13 декабря, в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, согласно опубликованным лабораторным исследованиям, «Омикрон»-штамм может уходить от антител, выработанных как в результате перенесенного заболевания, так и в результате вакцинации.

При этом вирусолог подчеркнул, что вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни даже при инфицировании «Омикроном».

В этот же день профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн отметил, что штамм «Омикрон» будет иммунизировать людей, но вряд ли будет защищать организм от других вариантов коронавируса, поэтому можно надеяться только на вакцину, передает НСН.

Ранее в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство России подготовило план оперативного противодействия распространению штамма коронавируса «Омикрон», сообщается на сайте kp.ru.

Кроме того, Голикова отметила, что российские власти не смогут закрыть все границы из-за больших трансграничных перетоков и поездок россиян за рубеж в новогодние праздники.

Ранее в понедельник вице-премьер рассказала о выявлении «Омикрона» у 16 из 177 вернувшихся в РФ граждан. Они все находятся под наблюдением, уточнила она.

В этот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заболевшие из-за нового штамма граждане России находятся в удовлетворительном состоянии. Он уточнил, что большинство из них ранее болели COVID-19 или были вакцинированы.

11 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, полностью запрещающее въезд в Россию из девяти африканских стран и Гонконга из-за распространения COVID-19, а также появления нового штамма «Омикрон». Речь идет о таких странах Африки, как Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, Южно-Африканская Республика.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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