Прямой эфир
Авто
Tesla приступила к сборке грузовиков Semi
Происшествия
Склад резины загорелся на Крымском Валу в Москве
Общество
Суд отклонил кассацию Шатунова в споре за товарный знак «Ласковый май»
Общество
В Москве увековечат память о режиссере Сергее Соловьеве
Общество
Вирусолог допустил способность штамма «Омикрон» обходить вакцинную защиту
Спорт
Фигуристка Алена Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы
Мир
В ЕС заявили о преодолении миграционного кризиса на границе с Белоруссией
Общество
Движение на МКАД в районе Ясенево затруднено из-за возгорания машины
Общество
Адвокат Япончика удовлетворен приговором соучастникам его убийства
Политика
Кабмин ФРГ отказался признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Возбуждено дело по факту смерти младенца в Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников специализированного дома ребенка, где 12 декабря умерла трехмесячная девочка. По предварительным данным, причиной произошедшего стал синдром внезапной детской смерти. Внешних признаков насильственной смерти на теле младенца не обнаружено.

«При этом данные, свидетельствующие о том, что ребенок захлебнулся рвотными массами, а также продуктами питания, исключаются», — подчеркнули в СК РФ региона.

Проведен осмотр тела ребенка и места происшествия, допрошены сотрудники учреждения, передает megatyumen.ru. Изъята документация. Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц.

Ранее поселке Прогресс Амурской области погиб младенец. Он захлебнулся во время купания в ванне. Возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 29 ноября. По предварительным данным, в момент происшествия мамы мальчика не было дома. С двумя детьми остался гражданский муж. Мужчина ненадолго оставил двух мальчиков, трех лет и 10 месяцев, в ванне одних, а когда вернулся, обнаружил, что младший из них захлебнулся.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021