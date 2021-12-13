Возбуждено дело по факту смерти младенца в Тюмени

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников специализированного дома ребенка, где 12 декабря умерла трехмесячная девочка. По предварительным данным, причиной произошедшего стал синдром внезапной детской смерти. Внешних признаков насильственной смерти на теле младенца не обнаружено.

«При этом данные, свидетельствующие о том, что ребенок захлебнулся рвотными массами, а также продуктами питания, исключаются», — подчеркнули в СК РФ региона.

Проведен осмотр тела ребенка и места происшествия, допрошены сотрудники учреждения, передает megatyumen.ru. Изъята документация. Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц.

Ранее поселке Прогресс Амурской области погиб младенец. Он захлебнулся во время купания в ванне. Возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 29 ноября. По предварительным данным, в момент происшествия мамы мальчика не было дома. С двумя детьми остался гражданский муж. Мужчина ненадолго оставил двух мальчиков, трех лет и 10 месяцев, в ванне одних, а когда вернулся, обнаружил, что младший из них захлебнулся.