Заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 24,3% в Рязанской области

В Рязанской области растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Эпидемический порог по региону превышен на 24,3%.

По данным Роспотребнадзора, преимущественно болели дети младше 14 лет. Об этом пишет РИА «7 новостей». Случаи гриппа в Рязанской области не зарегистрированы.

В Рязани заболеваемость превышает порог на 36,4%.

Специалисты напоминают, что снизить риск распространения инфекции может соблюдение правил безопасности. Жителям региона рекомендуют использовать маски и перчатки в местах скопления людей, чаще мыть руки, избегать рукопожатий при встречах и придерживаться здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, что в Псковской области заболеваемость ОРВИ среди детей 7-14 лет превысила эпидпорог на 99,6%.