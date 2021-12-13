РЕН ТВ изменит сетку вещания в связи со смертью Сергея Соловьева

Телеканал РЕН ТВ в связи с кончиной советского и российского кинорежиссера, сценариста и кинопродюсера Сергея Соловьева 13 декабря изменит сетку вещания. В 23:30 в эфире телеканала будет показан фильм «Асса», снятый кинорежиссером.

В начале 2019 года под руководством Соловьева заработал Театр-студия САС.

Кинорежиссер являлся лауреатом Государственной премии СССР. В 1981 и 1987 годах вошел в состав жюри Венецианского кинофестиваля. В 2002 году Соловьев выступил за создание международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом.

В 1993 году кинорежиссер получил звание народного артиста РФ.