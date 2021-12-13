Смертность от суррогатного алкоголя снизилась в Башкирии

В Башкирии показатель смертности населения от отравлений алкоголем снизился с 5,2 (2018 год) до 1,8 (2020 год) в расчете на 100 тыс. населения. Минторг региона сообщил об изъятии в 2021 году более 35 тыс. литров суррогатного алкоголя из торгового оборота.

Всего возбуждено 142 уголовных дела. 105 из них касается незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст 171. 4 УК РФ), 14 уголовных дел возбудили по факту незаконного производства и (или) оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК РФ), девять дел возбудили по факту сбыта товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ст.238 УК РФ), еще семь дел возбудили по факту производства, хранения, перевозки или сбыта товаров без маркировки (ст 171.1 УК РФ), передает «МедиаКорСеть».

В конце ноября следствие предъявило обвинение 18 фигурантам по уголовному делу об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области. При этом один из задержанных, 29-летний житель Орска, признал свою вину в хранении и сбыте опасной продукции, которая содержит метил.

В период с 6 по 18 октября в результате чрезвычайного происшествия пострадали 64 жителя в семи населенных пунктах Оренбургской области, из них 34 человека скончались. По данным управления МВД России по Оренбургской области, подозреваемые приобрели один из видов технического спирта под наименованием «ингибитр технический», из которого они изготовили суррогатные алкогольные напитки.