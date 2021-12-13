Движение на МКАД в районе Ясенево затруднено из-за возгорания машины

Автомобиль загорелся на внешней стороне МКАД в районе Ясеневского лесопарка. Движение затруднено из-за происшествия, сообщили в понедельник, 13 декабря, в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На внешней стороне 38-го км МКАД в среднем ряду загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

В настоящее время для проезда свободно три полосы, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 11 декабря, ДТП с последующим возгоранием автомобиля произошло в центре Москвы. Водитель иномарки снес дорожный знак, после чего машина загорелась. Авария произошла на улице Петровка, пишет «Москва 24».

В результате инцидента никто не пострадал.