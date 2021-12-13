Карту с новогодними елками опубликовали в Липецке

В Липецке во дворах, парках и на площадях к Новому году установят 42 елки. Карту с адресами, где будут стоять праздничные деревья, опубликовала городская администрация.

Главные площадки — площадь Петра Великого и территория перед спортивным комплексом «Звездный». Возле памятника Петру Великому появится елка 16 м высотой, а в районе спорткомплекса — 24-метровая. Она будет самой высокой в городе. На Соборной площади установят ель 18 м высотой.

А в районах Матырский, Силикатный, Дачный, Сырский рудник, в 15-м микрорайоне, на территории некоторых школ, во дворах появятся народные елки. Владельцы магазинов установят перед входами 14 деревьев и нарядят четыре живые ели, пишет Lipetskmedia.