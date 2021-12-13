Бешеная лиса напала на трех человек в Волгограде

Карантин по бешенству объявили в поселке Горьковском Советского района Волгограда. Лиса покусала трех женщин.

По данным регионального комитета ветеринарии, пострадавшие получили медицинскую помощь. По результатам исследований установлено, что лиса была заражена бешенством. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

Поймать дикое животное не удалось. Специалисты оставили специальную прикормку с вакциной от бешенства.

Жители поселка могут бесплатно сделать прививки от заболевания своим питомцам.

В конце ноября карантин по бешенству был объявлен в Дубовском районе. Больная лиса зашла в частное домовладение в Давыдовском сельском поселении. Ограничительные мероприятия продлятся два месяца.