Небензя счел неприемлемым проект резолюции СБ ООН по климату и безопасности

Для России проект резолюции Совета безопасности (СБ) Организации объединенных наций (ООН) по климату и безопасности неприемлем. Об этом заявил в понедельник, 13 декабря, на заседании организации постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы возражаем против создания нового направления работы Совета, которое утверждает генерическую по своему характеру и автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью», — сказал он.

Инициаторами резолюции выступили 113 стран.

Авторы проекта заявляют, что СБ неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы ООН, региональные организации, а также государства-члены учитывали воздействие неблагоприятных последствий изменения климата на их деятельность, программы и стратегии в странах.

Отмечается, что это связано, в частности, с регионом бассейна озера Чад, Сомали, Дарфуре, Южным Суданом, Мали, Демократической Республикой Конго, а также Западной и Центральной Африкой, Кипром и Ираком.

Уточняется, что СБ ООН намерена принять во внимание стратегии урегулирования конфликтов, которые включают информацию о последствиях изменения климата для ситуации в сфере безопасности. В проекте также говорится, что СБ ООН просит генсека организации добавить во всеобъемлющие стратегии предотвращения конфликтов ООН в качестве главного компонента риски для безопасности, связанные с климатом.

Отмечается, что СБ ООН также просит генсека представить доклад о воздействии изменения климата на безопасность и призывает к разработке онлайн-платформ, предоставляющих государствам ООН доступ в реальном времени к климатическим данным.

В соответствии с резолюцией Совбез призвал бы специальные политические миссии и миротворческие операции ООН учитывать последствия изменения климата для безопасности в своих оценках и предотвращения конфликтов.

24 ноября президент РФ Владимир Путин отметил достижение целей климатической конференции в Глазго. По его словам, удалось скоординировать усилия международного сообщества в борьбе с изменениями климата и создать хорошую базу для дальнейшего движения в этом направлении.