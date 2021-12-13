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Сказочный поезд Деда Мороза ждут в Самаре 17 декабря

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На вокзал Самары 17 декабря в 9:00 прибудет сказочный поезд Деда Мороза. Главный волшебник страны отправился по России на специальном поезде, подготовленном для него РЖД.

Празднично оформленный состав стал своеобразной передвижной резиденцией Деда Мороза. Он состоит из вагонов для игр и квестов, салона-приемной, вагона-ресторана, где повара готовят уникальные северные блюда. Есть и вагон-лавка с сувенирами и сладостями Русского Севера.

Дед Мороз выйдет на перрон, чтобы поздравить встречающих поезд с Новым Годом и поиграть с детьми. Тем, кто купил билет, предложат поучаствовать в играх и квестах в поезде, попить чаю с Дедом Морозом в его приемной, отправить поздравительные открытки и получить подарок.

Бесплатную праздничную анимацию организуют на первой платформе вокзала Самары и на территории отдыха и досуга «Платформа Космическая».

Взрослые, желающие попасть к поезду, должны иметь сертификат о вакцинации против COVID-19 или QR-код, справку о перенесенной короновирусной инфекции либо отрицательный результат ПЦР-теста, пишет НИА «Самара».

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