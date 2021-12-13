Суд отклонил кассацию Шатунова в споре за товарный знак «Ласковый май»

Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) вслед за первой инстанцией подтвердил законность решения Роспатента, отклонившего возражения экс-солиста поп-группы «Ласковый май» Юрия Шатунова на регистрацию еще в 2003 году товарного знака «Ласковый май».

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, опубликованной 13 декабря, президиум СИПа в понедельник отклонил кассационную жалобу в полном объеме на принятое в сентябре решение первой инстанции СИПа.

Спорный бренд Роспатент зарегистрировал 18 лет назад на имя сочинской Центральной творческой студии для одаренных детей «Ласковый май». Исключительные права на него принадлежат индивидуальному предпринимателю Руслану Филатову.

Действие товарного знака распространяется на товары 27 классов Международной классификации товаров и услуг и услуги семи классов. В список входят, в частности, металлы, станки, музыкальные инструменты, транспортные средства, огнестрельное оружие, мебель, одежда, реклама, связь, организация шоу и многое другое

По мнению Шатунова, регистрация товарного знака в 2003 году прошла с нарушением нормы Гражданского кодекса, запрещающей регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, тождественные «названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения» без согласия правообладателя. Истец утверждал, что «Ласковый май» является цитатой из песни «Лето» Сергея Кузнецова, права на которую принадлежат Шатунову.

Суд первой инстанции вынес решение в сентябре.

Музыкальный коллектив «Ласковый май» был создан в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова.