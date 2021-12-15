Финансовые пузыри или кризис госдолга: Евросоюз на пороге трудного решения

Неделя заседаний советов директоров мировых центробанков тяжелее всех может пройти для Европы: по всей видимости, местному регулятору предстоит объявить о завершении экстренной программы выкупа активов (PEPP) . Но только этого решения вряд ли будет достаточно для победы над разогнавшейся инфляцией, а позволить себе поднять ставку ЕЦБ вряд ли сможет, ведь сразу встанет вопрос о платежеспособности крупнейших стран-должников еврозоны. Подробности — в материале «Известий».

Печатный станок перегрелся

В четверг, как пишет Reuters, ЕЦБ с высокой долей вероятности подтвердит, что в марте будет завершена пандемическая программа выкупа активов общей стоимостью €1,85 трлн, в которые регулятору, по сути, обошлось спасение экономики Евросоюза от полной катастрофы. Платой за включение печатного станка на два года стала сильно выбивающаяся из таргета в 2% инфляция, которая уже сейчас достигла 4,9% по еврозоне и 6% в ведущей экономике объединения — Германии.

Как пишет агентство, решения о полном окончании программы от ЕЦБ ждать не стоит: ситуация с заболеваемостью коронавирусом во многих странах ЕС оставляет желать лучшего, распространение штамма «Омикрон» только добавляет неопределенности, и на этом фоне регулятор опасается, что резкое завершение программы выкупа активов ударит по рынку.

Аналитик «Фридом Финанс» Елена Беляева в беседе с «Известиями» уточняет, что, даже после того как ЕЦБ завершит программу PEPP, в силе останется другая программа — APP. Она действует уже шесть лет, и ежемесячный объем покупки облигаций по ней может вырасти в два раза с апреля — с нынешних €20 млрд.

— Европейский регулятор временно увеличит объемы АРР и, скорее всего, оставит за собой право пересмотра решений на случай, если последствия распространения штамма «Омикрон» приведут к серьезному давлению на экономику, — говорит Беляева. — Сейчас еще нет достаточных данных, чтобы оценить опасность этой новой разновидности вируса, степени его заразности и взаимодействия с вакцинами. ЕЦБ , скорее всего, будет искать компромиссный вариант, пытаясь смягчить удар от резкого прекращения программы скупки активов .

Насколько это решение в действительности поможет побороть неприятно высокую инфляцию — вопрос спорный. Тем более что влияние нового штамма на цепочки поставок и экономическую активность еще предстоит оценить, ровно как и то, приводит ли высокая инфляция в ЕС к росту зарплат, из-за чего растет долгосрочное ценовое давление, пишет Reuters.

Заложники нулевой ставки

Еще одна проблема, с которой сейчас сталкивается ЕЦБ, состоит в том, что регулятор не может позволить себе начать повышать ставку в экономике так, как это, скорее всего, в ближайшее время начнут делать в США. И хотя раньше американская Федеральная резервная система (ФРС) не планировала повышать ставку до начала следующего года, по мнению Майкла Хартнетта из Bank of America, на такой шаг регулятор может пойти уже в среду либо поднять ее в марте 2022-го, но не на 0,25 п.п., как этого ожидает рынок, а сразу на 0,5 п.п.

Ведущий эксперт по международным рынкам «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко в беседе с «Известиями» отметила, что вероятность умеренного монетарного ужесточения в перспективе года в целом можно считать достаточно высокой и помешать этому могут только неопределенность в экономике и мутация коронавируса. Другой собеседник «Известий», наоборот, сомневается в том, что у ЕЦБ достаточно пространства для маневра, чтобы следовать за решениями своих заокеанских коллег.

— Ставка в ЕС находится на нулевом уровне гораздо дольше, чем в США , и, в отличие от США, ее снижение до этого уровня было обусловлено не пандемией, а состоянием европейской экономики. Поэтому возможности европейского регулятора в вопросе повышения ставки могут быть ограничены , — говорит аналитик КСП Капитал Михаил Беспалов.

Елена Беляева говорит о ненулевой вероятности того, что уже в декабре ЕЦБ повысит ставку на 10 б.п. , хотя действовать в этом направлении европейскому регулятору и сложнее, чем ФРС. Но в нынешней ситуации ключевую роль играет то, что инвесторы явно беспокоятся из-за возможностей быстрого восстановления экономики еврозоны.

— Например, индекс ожиданий института ZEW упал до 29,9 в декабре с 31,7 в предыдущем месяце. Индекс текущих условий упал до шестимесячного минимума –7,4 — хуже, чем ожидания экономистов, — констатирует Беляева.

Старые болячки возвращаются

Одним из отражений высокой неопределенности по поводу будущего европейской экономики можно считать курс единой валюты объединения к швейцарскому франку , который инвесторы привыкли считать «защитной» валютой: за последний месяц евро ослаб к франку почти на 1%, с начала года — на 3,5%, а с самого высокого значения в этом году, достигнутого в середине марта, — на 6,3%. И это при том, говорит Елена Беляева, что швейцарский ЦБ (SNB) декларирует «борьбу с сильной переоценкой франка». То есть, по сути, такое движение курса в валютной паре говорит о том, что крупные инвесторы перемещают капитал в более безопасную юрисдикцию , не боясь того, что доходности там находятся в еще более глубокой отрицательной зоне, чем в евро. Инфляция в Швейцарии сейчас, кстати, только 1,5%.

Финансовые «пузыри» Фото: Global Look Press/Fotogramma/Ropi/Arbitraggio

Вполне возможно, что такое поведение капитала на европейском рынке вызвано именно опасениями того, что ЕЦБ рано или поздно будет вынужден поднять ставку в экономике. А это , в свою очередь, вернет финансовые власти объединения к необходимости искать новые пути решения подзабытой проблемы качества долговых обязательств некоторых стран.

« Учитывая размер государственного долга (сильно превышает размер ВВП) Италии, Греции, Франции, Испании, практически любое поднятие ставки сразу же актуализирует вопрос неплатежеспособности этих стран », — пишет автор Telegram-канала «Финансовые думки», обративший внимание и на проблему динамики курса евро к франку.