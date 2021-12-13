Кардиолог дал совет по профилактике тромбоза после COVID-19

Заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра № 6 депздрава Москвы Андрей Сыров посоветовал сдать анализ на D-димер после перенесенного коронавируса.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 13 декабря, специалист пояснил, что D-дример является продуктом деградации фибрина — основы тромба.

«Мы используем этот анализ в первую очередь для исключения острого тромбоза. Думаем, есть у пациента тромбоз, тромбоэмболия легочной артерии или нет. Мы берем анализ на D-димер, если он в норме — тромбоза нет», — разъяснил Сыров.

Кардиолог добавил, что зачастую повышение D-димера бывает при различных воспалительных заболеваниях.его высокий показатель не является основанием для лечения, например для назначения антикоагулянтов, пишет RT. Антикоагулянты назначаются на основании тяжести течения COVID.

1 декабря врач-диетолог Татьяна Залетова назвала повышающие риск тромбоза после COVID-19 продукты. По ее словам, употребление зеленой еды вроде укропа и петрушки ослабляет действие препаратов, разжижающих кровь. Кроме того, зеленые продукты могут представлять опасность и при приеме лекарств, увеличивающих свертываемость крови.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация граждан. Прививка делается бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.